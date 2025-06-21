В Германии предупреждают о начале волны интенсивной жары

В эти выходные температура воздуха в Германии может достигнуть 37 градусов по Цельсию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Как сообщает национальная метеорологическая служба DWD, страну ждет короткая, но интенсивная волна тепла, которая придется на дни летнего солнцестояния.

В субботу, когда официально начинается астрономическое лето, в западной части страны температура может достигать 33 градусов. Вдоль побережья ожидается легкий бриз, который немного смягчит ощущение жары.

Самую высокую температуру прогнозируют на воскресенье: на юго-западе страны столбики термометров могут подняться до 37 градусов. В то же время в большинстве регионов ожидается от 31 до 35 градусов.

Абсолютный температурный рекорд, зафиксированный DWD, составляет 41,2 градуса (июль 2019 года). Самая высокая температура, которую наблюдали в июне, – 39,6 градуса – также была зафиксирована в том же году.

По данным синоптиков, уже в воскресенье вечером на западе и северо-западе страны ожидаются сильные ливни и грозы, которые принесут временное понижение температуры. Ночная непогода распространится на восточные и юго-восточные регионы.

Ранее сообщалось, что количество дней с аномальной жарой в Германии выросло вдвое из-за изменения климата.

В этом году Европа пережила самый теплый март с момента начала наблюдений.