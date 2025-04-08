Березень у Європі виявився найтеплішим за всю історію спостережень

Європа пережила найтепліший березень з моменту початку спостережень, оскільки зміна клімату продовжує підвищувати температуру до безпрецедентного рівня.

Про це йдеться в щомісячному бюлетені Служби зміни клімату ЄС Copernicus (C3S), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У всьому світі минулий місяць став другим найтеплішим березнем на планеті за всю історію спостережень – його перевершив тільки березень 2024 року,

Березень продовжив серію надзвичайно високих температур, коли останні 20 з 21 місяця середня глобальна температура перевищувала доіндустріальні показники більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм. Минулий рік був найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень.

Середня глобальна температура в березні була на 1,6 градуса за Цельсієм вищою, ніж в доіндустріальні часи.

Згідно з науковим консенсусом серед вчених-кліматологів, основною причиною зміни клімату є викиди парникових газів від спалювання викопного палива.

Саманта Берджесс, стратегічна керівниця Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, який керує службою C3S, зазначила, що Європа також зазнала екстремальних погодних умов, як у вигляді сильних дощів, так і у вигляді посухи.

В багатьох регіонах Європи березень був найсухішим за всю історію, а в інших – найвологішим за останні 47 років, сказала Берджесс.

Зміна клімату робить деякі регіони посушливішими і посилює хвилі спеки, які можуть зробити посухи більш суворими, збільшуючи рівень випаровування, висушуючи ґрунт і рослинність.

Але потепління планети також посилює зливи, які можуть спричинити повені.

За даними C3S, минулого місяця арктичний морський лід впав до найнижчого місячного рівня за весь березень за 47 років спостережень супутникових даних.

Температурні записи C3S ведуться з 1940 року і перехресно перевіряються з глобальними температурними записами, які ведуться з 1850 року.

Раніше у C3S повідомили, що 2024 рік став найспекотнішим в історії спостережень.

Також повідомлялося, що екстремальна спека влітку 2024 року могла посприяти передчасній смерті близько 3700 французів, переважно людей поважного віку.