Le Monde: США узгоджували з росіянами проєкт своєї резолюції в ООН до річниці вторгнення

Адміністрація США обговорювала з Росією власний проєкт резолюції ООН напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, намагаючись замінити український текст документом, що викликав обурення серед європейських союзників.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".

Україна підготувала резолюцію, що засуджує російську агресію і вимагає повного виведення російських військ. Однак через занепокоєння спадом підтримки Києва на тлі війни в Газі, європейські країни закликали українську сторону пом’якшити формулювання, щоб забезпечити широку підтримку в Генасамблеї ООН.

Та несподівано, 21 лютого, пролунала "перша грозова хвиля", як згодом сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Тимчасова повірена США при ООН Дороті Ші повідомила послам Франції та Великої Британії, що Вашингтон просить Україну відкликати свою резолюцію, бо США мають намір внести власну – і чекають підтримки від європейців.

Коли французький дипломат Ніколя де Рів’єр запитав, у чому полягає суть американського проєкту, Ші відповіла: "Мир, а не війна". "Це що, російсько-американська ініціатива?" – іронічно зауважив француз.

Як з’ясувалося пізніше, його припущення мало підґрунтя: Париж і Лондон підтвердили, що проєкт резолюції США справді попередньо обговорювався з Москвою – без відома союзників.

На вихідних відбулася екстрена зустріч європейських представників, на якій відчувалася "зрада" з боку США. Було ухвалено рішення залишити український текст без змін, а ведення дипломатичної боротьби доручити Франції та Великій Британії як постійним членам Радбезу ООН.

Лондон узяв на себе протистояння зі США в Раді Безпеки, Париж – боротьбу за резолюцію в Генеральній Асамблеї. Французи вдало внесли поправки до американського проєкту, зокрема вимогу дотримання територіальної цілісності.

У результаті, під час голосування 24 лютого, українська резолюція була ухвалена без змін – попри спротив США і Росії.

Американська резолюція, навпаки, була настільки змінена, що США самі утримались при голосуванні за власний текст.