Le Monde: США согласовывали с россиянами проект своей резолюции в ООН к годовщине вторжения

Администрация США обсуждала с Россией собственный проект резолюции ООН накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, пытаясь заменить украинский текст документом, вызвавшим возмущение среди европейских союзников.

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда".

Украина подготовила резолюцию, осуждающую российскую агрессию и требующую полного вывода российских войск. Однако из-за обеспокоенности падением поддержки Киева на фоне войны в Газе, европейские страны призвали украинскую сторону смягчить формулировки, чтобы обеспечить широкую поддержку в Генассамблее ООН.

Но неожиданно, 21 февраля, прогремела "первая грозовая волна", как впоследствии сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Временная поверенная США при ООН Дороти Ши сообщила послам Франции и Великобритании, что Вашингтон просит Украину отозвать свою резолюцию, поскольку США намерены внести свою – и ждут поддержки от европейцев.

Когда французский дипломат Николя де Ривьер спросил, в чем суть американского проекта, Ши ответила: "Мир, а не война". "Это что, российско-американская инициатива?" – иронично заметил француз.

Как выяснилось позже, его предположение имело под собой основания: Париж и Лондон подтвердили, что проект резолюции США действительно предварительно обсуждался с Москвой – без ведома союзников.

На выходных состоялась экстренная встреча европейских представителей, на которой ощущалось "предательство" со стороны США. Было принято решение оставить украинский текст без изменений, а ведение дипломатической борьбы поручить Франции и Великобритании как постоянным членам Совбеза ООН.

Лондон взял на себя противостояние с США в Совете Безопасности, Париж – борьбу за резолюцию в Генеральной Ассамблее. Французы удачно внесли поправки в американский проект, в частности требование соблюдения территориальной целостности.

В результате, во время голосования 24 февраля, украинская резолюция была принята без изменений – несмотря на сопротивление США и России.

Американская резолюция, наоборот, была настолько изменена, что США сами воздержались при голосовании за собственный текст.