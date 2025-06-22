У Британії кажуть, що США проінформували країну про атаку на Іран заздалегідь

Велика Британія не отримувала запиту від США на використання бази Дієго-Гарсія для ударів по Ірану, однак її було проінформовано про атаку заздалегідь.

Про це заявив у неділю, 22 червня, міністр з питань торгівлі і підприємництва Джонатан Рейнольдс, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Рейнольдс зазначив, що Британія передислокувала військові сили в регіоні й готова вжити "всіх необхідних заходів" для захисту ключових союзників у разі загрози.

Також він наголосив, що прем’єр-міністр країни Кір Стармер у неділю, 22 червня, провів переговори із союзниками.

Рейнольдс акцентував, що Велика Британія отримала інформацію про удар.

"Я не можу точно сказати, коли саме ми про це дізнались, але нас проінформували, як і очікувалося", – наголосив він.

Водночас він додав, що його країна не отримувала запиту від США на використання бази RAF Акротірі (на Кіпрі) чи Дієго-Гарсія для ударів по Ірану.

Зауважимо, після того, як США вдарили по ядерних об’єктах Ірану, Трамп застеріг цю країну від "будь-якої помсти".

У своєму зверненні до нації американський президент заявив, що метою США було "знищення можливостей зі збагачення ядерних матеріалів в Ірані й усунення ядерної загрози від держави, яка є головним спонсором тероризму у світі".

Стармер, коментуючи ці удари, заявив, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення її.

ЗМІ писали, що Сполучені Штати застосували бомбу, відому як "bunker buster" ("знищувач бункерів"), для ударів по ядерних об’єктах в Ірані.

Про те, як Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.