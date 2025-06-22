Трамп застеріг Іран від "будь-якої" помсти за удари США

Американський президент Дональд Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти" після того, як США атакувала три ядерні об'єкти в країні.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Як відомо, авіація Сполучених Штатів атакувала три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан ввечері 21 червня.

Після цього Трамп виступив із застереженням Ірану щодо "будь-якої помсти" проти США.

"Будь-яку помсту Ірану Сполученим Штатам Америки зустріне сила, яка значно перевершить те, що було сьогодні ввечері", – написав американський президент.

Скриншот: Truth Social

Нагадаємо, 20 червня на переговорах з Іраном у Женеві глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

Проте представники Ірану оголосили пропозиції, озвучені європейськими державами на переговорах у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, "нереалістичними".

Про те, як Дональд Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.