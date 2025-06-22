Британія не брала участі в ударах США по Ірану – Міноборони

Міністр оборони Британії Джон Гілі запевнив – його країна не брала участі в ударах США по ядерних об’єктах Ірану.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У неділю, 22 червня, після того, як США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану, глава Міноборони Британії заявив, що США вжили заходів для усунення серйозної загрози, яку Іран становить для глобальної безпеки.

Відтак він наголосив, що Британія не брала участі в цих ударах.

"Безпека британських військовослужбовців і баз – мій головний пріоритет. Зараз рівень захисту максимально посилений, а цього тижня ми додатково направили в регіон кілька літаків", – додав Гілі.

Зазначимо, міністр з питань торгівлі і підприємництва Джонатан Рейнольдс Великої Британії заявив, що його країна не отримувала запиту від США на використання бази Дієго-Гарсія для ударів по Ірану, однак її було проінформовано про атаку заздалегідь.

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення її.

Про те, як американський президент Дональд Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.