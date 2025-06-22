Лавров поскаржився главі МЗС Угорщини на США

Міністри закордонних справ Росії та Угорщини провели телефонну розмову, у якій обговорили, зокрема, американські бомбардування в Ірані.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленнях МЗС Росії та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто.

В МЗС Росії заявили, що розмова відбулась зі ініціативи угорської сторони.

"З російської сторони наголошено, що завданий США ракетно-бомбовий удар по території суверенної держави ознаменував собою новий, небезпечний виток ескалації конфлікту, який може мати найнепередбачуваніші наслідки", – йдеться у заяві МЗС РФ.

Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook не деталізував, про що говорив із Лавровим. Але він повідомив, що обговорив ситуацію на Близькому Сході не лише з Лавровим, а й з главами МЗС Ізраїлю, Бахрейну та Йорданії.

Сійярто наголосив, що Угорщина зацікавлена в тому, щоб "якнайшвидше забезпечити мир на Близькому Сході".

"Оскільки ситуація на Близькому Сході має прямий вплив на безпеку Європи, в наших інтересах уникнути ескалації в умовах військової та ядерної безпеки. Сподіваємося, що перемовини розпочнуться якнайшвидше, щоб наблизити мирне врегулювання", – написав угорський міністр.

Як відомо, чинний уряд Угорщини нині чи не найбільше у Європі підтримує американського президента Дональда Трампа та його політику.

22 червня МЗС Росії опублікувало заяву із засудженням Сполучених Штатів за бомбардування іранських ядерних об’єктів, обурюючись, що Вашингтон порушив міжнародне право, атакуючи суверенну державу.

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