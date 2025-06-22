Росія обурилась, що США порушили міжнародне право ударами по Ірану
МЗС Росії опублікувало заяву із засудженням Сполучених Штатів за бомбардування іранських ядерних об’єктів, обурюючись, що Вашингтон порушив міжнародне право, атакуючи суверенну державу.
Про це йдеться у заяві МЗС Росії 22 червня, повідомляє "Європейська правда".
Москва заявила, що "рішуче засуджує" удари США по ядерних об'єктах в Ірані.
"Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, якими б аргументами воно не обставлялося, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі", – йдеться у заяві держави-агресора.
Особливо РФ тривожиться через те, що ударів завдала держава, яка, як і сама Росія, є постійним членом Ради Безпеки ООН.
Крім того, в РФ непокояться через потенційні радіологічні наслідки ударів та нарікають, що відтепер "почався виток небезпечної ескалації, що загрожує подальшим підривом регіональної та глобальної безпеки".
"Ризик розростання конфлікту на Близькому Сході, і без того охопленому безліччю криз, істотно зріс", – йдеться в заяві.
Москва заявляє, що Радбез ООН має негайно відреагувати та "колективно відкинути конфронтаційні дії США та Ізраїлю".
"Закликаємо припинити агресію, нарощувати зусилля щодо створення умов для повернення ситуації в політико-дипломатичне русло", – заявили в російському МЗС.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до встановлення миру й безпеки на Близькому Сході на тлі ударів США по Ірану.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас закликала до переговорів, аби запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення її.