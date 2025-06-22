Лавров пожаловался главе МИД Венгрии на США

Министры иностранных дел России и Венгрии провели телефонный разговор, в котором обсудили, в частности, американские бомбардировки в Иране.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщениях МИД России и главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

В МИД России заявили, что разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.

"С российской стороны подчеркнуто, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый, опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия", – говорится в заявлении МИД РФ.

Петер Сийярто на своей странице в Facebook не уточнил, о чем говорил с Лавровым. Но он сообщил, что обсудил ситуацию на Ближнем Востоке не только с Лавровым, но и с главами МИД Израиля, Бахрейна и Иордании.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы "как можно быстрее обеспечить мир на Ближнем Востоке".

"Поскольку ситуация на Ближнем Востоке имеет прямое влияние на безопасность Европы, в наших интересах избежать эскалации в условиях военной и ядерной безопасности. Надеемся, что переговоры начнутся как можно скорее, чтобы приблизить мирное урегулирование", – написал венгерский министр.

Как известно, действующее правительство Венгрии в настоящее время едва ли не больше всех в Европе поддерживает американского президента Дональда Трампа и его политику.

22 июня МИД России опубликовало заявление с осуждением Соединенных Штатов за бомбардировку иранских ядерных объектов, возмущаясь, что Вашингтон нарушил международное право, атаковав суверенное государство.

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