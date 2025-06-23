Іран не бачить сенсу у переговорах зі США та Ізраїлем

Іран вважає переговори з Вашингтоном та Тель-Авівом марними після того, як Сполучені Штати вдарили по іранських ядерних об’єктах.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі, його цитує агентство DPA.

Під час інтерв'ю, яке вийшло в ефірі німецького телеканалу ARD, Тахт-Раванчі заявив, що наразі "немає сенсу" продовжувати переговори, у той час як Іран зазнає атак з боку Ізраїлю та США.

"Ми не хочемо вести переговори заради переговорів", – наголосив він.

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах, що стало значною ескалацією конфлікту, який триває з 13 червня, коли Ізраїль розпочав масштабні атаки на іранські об'єкти з метою знищення ядерного потенціалу країни.

Іран погрожує вжити заходів у відповідь на втручання США, що викликає побоювання ще більшої ескалації конфлікту в регіоні.

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Разом з тим президент США Дональд Трамп дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.

Трамп також попередив Тегеран, що він зіткнеться зі ще більш руйнівними атаками, якщо не погодиться на мир.

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