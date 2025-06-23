Трамп натякнув, що не проти зміни режиму в Ірані

Президент США Дональд Трамп у неділю дав зрозуміти, що не проти зміни режиму в Ірані.

Про це він написав у дописі в його акаунті у Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп фактично вперше порушив питання про можливість зміни режиму в Ірані з моменту початку війни між Іраном та Ізраїлем десять днів тому. Він зробив це після того, як США приєдналися до неї в суботу, завдавши авіаударів по іранських ядерних об'єктах.

"Політкоректно не прийнято використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не здатен ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, то чому б і не відбулася зміна режиму??? MIGA!!!", – написав Дональд Трамп, дотримуючись свого стилю виділення окремих слів заглавними літерами.

Пост президента відрізняється від позиції решти його адміністрації, яка протягом останніх днів неодноразово наголошувала, що її метою є запобігання отриманню Іраном ядерної зброї, і що США не прагнуть зміни режиму в Ірані.

Віцепрезидент Венс заявив у неділю, що позиція адміністрації "є дуже чіткою: ми не хочемо зміни режиму". Венс запевнив, що США воюють не з Іраном, а з його ядерною програмою.

Глава Пентагону Піт Гегсет також заявляв, що США не намагаються змінити владу в Ірані.

Зміна режиму в Ірані стала негласним завданням ізраїльського уряду з початку війни на початку цього місяця. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу навіть заявив, що це може бути одним із результатів війни.

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