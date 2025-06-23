Иран не видит смысла в переговорах с США и Израилем

Иран считает переговоры с Вашингтоном и Тель-Авивом бесполезными после того, как Соединенные Штаты ударили по иранским ядерным объектам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, его цитирует агентство DPA.

Во время интервью, которое вышло в эфире немецкого телеканала ARD, Тахт-Раванчи заявил, что сейчас "нет смысла" продолжать переговоры, в то время как Иран подвергается атакам со стороны Израиля и США.

"Мы не хотим вести переговоры ради переговоров", – подчеркнул он.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам, что стало значительной эскалацией конфликта, который продолжается с 13 июня, когда Израиль начал масштабные атаки на иранские объекты с целью уничтожения ядерного потенциала страны.

Иран угрожает принять меры в ответ на вмешательство США, что вызывает опасения еще большей эскалации конфликта в регионе.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании в воскресенье призвали Иран не предпринимать никаких действий, которые могли бы еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп дал понять в воскресенье, что не против смены режима в Иране.

Трамп также предупредил Тегеран, что он столкнется с еще более разрушительными атаками, если не согласится на мир.

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