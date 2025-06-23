Сікорський: драматичні події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні 

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив про те, що загострення подій на Близькому Сході матиме прямий вплив на війну в Україні, зокрема через зростання ціни на нафту.

Про це Сікорський сказав, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський подякував європейцям, які в Женеві намагалися запобігти ескалації подій на Близькому Сході. За його словами, ЄС зробив "усе, що було в його силах" у цій ситуації. Водночас він наголосив, що події у регіоні матимуть вплив на російсько-українську війну.

"За хвилину ми розпочнемо регулярну частину Ради з питань закордонних справ за участю міністра закордонних справ України, оскільки, звичайно, драматичні події на Близькому Сході також вплинуть на цю війну. Тим більше, що Росія, скориставшись нагодою, посилила повітряні нальоти і бомбардування. Ми маємо ще один день смерті в Києві та інших українських містах", – сказав польський міністр.

Сікорський наголосив, що посилення напруги на Близькому Сході спричиняє зростання цін на нафту, а це призводить до збільшення надходжень до російського бюджету.

Він також висловив сподівання, що цього тижня ЄС затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії.

Глава МЗС України Андрій Сибіга, прибувши на зустріч, закликав використати всі дипломатичні інструменти, щоб змусити Росію до переговорів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже закликав ЄС зняти з порядку денного пропозицію про заборону російських енергоносіїв через очікуване підвищення цін на енергоносії після бомбардування Ірану Сполученими Штатами.

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