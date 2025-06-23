Після ударів по Ірану Орбан накинувся на плани ЄС щодо енергоносіїв з Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС зняти з порядку денного пропозицію про заборону російських енергоносіїв через очікуване підвищення цін на енергоносії після бомбардування Ірану Сполученими Штатами.

Про це Орбан заявив у неділю у відео на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Угорщиною та Словаччиною.

"Зрештою, ми будемо мати справу з подальшим зростанням цін на енергоносії. Це серйозна загроза, тож зараз Брюсселю слід скасувати правила та заборони, що стосуються імпорту російської енергії", – сказав Орбан у неділю, після засідання Ради оборони, яке він скликав у відповідь на удари США по об’єктах іранської ядерної програми.

Орбан додав, що "нам і без того достатньо шкоди від негативного впливу ірано-ізраїльської війни на енергоносії".

Раніше в неділю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонні переговори з міністрами закордонних справ Ізраїлю, Росії, Бахрейну та Йорданії, щоб обговорити кризу на Близькому Сході. Глава МЗС РФ Лавров у розмові поскаржився Сійярто на США.

Аналітики зазначають, що підвищення цін на нафту, які різко зросли після початку атак Ізраїлю на Іран тиждень тому, може посилити інфляційний тиск у центральноєвропейському регіоні.

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