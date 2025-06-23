Сикорский: драматические события на Ближнем Востоке повлияют на войну в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил о том, что обострение событий на Ближнем Востоке будет иметь прямое влияние на войну в Украине, в частности из-за роста цены на нефть.

Об этом Сикорский сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Сикорский поблагодарил европейцев, которые в Женеве пытались предотвратить эскалацию событий на Ближнем Востоке. По его словам, ЕС сделал "все, что было в его силах" в этой ситуации. В то же время он отметил, что события в регионе будут иметь влияние на российско-украинскую войну.

"Через минуту мы начнем регулярную часть Совета по вопросам иностранных дел с участием министра иностранных дел Украины, поскольку, конечно, драматические события на Ближнем Востоке также повлияют на эту войну. Тем более, что Россия, воспользовавшись случаем, усилила воздушные налеты и бомбардировки. Мы имеем еще один день смерти в Киеве и других украинских городах", – сказал польский министр.

Сикорский отметил, что усиление напряжения на Ближнем Востоке вызывает рост цен на нефть, а это приводит к увеличению поступлений в российский бюджет.

Он также выразил надежду, что на этой неделе ЕС утвердит 18-й пакет санкций против России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, прибыв на встречу, призвал использовать все дипломатические инструменты, чтобы принудить Россию к переговорам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже призвал ЕС снять с повестки дня предложение о запрете российских энергоносителей из-за ожидаемого повышения цен на энергоносители после бомбардировки Ирана Соединенными Штатами.

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