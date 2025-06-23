Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ядерна програма Ірану становить загрозу як для Близького Сходу, зокрема для Ізраїлю, так і для Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника французького зовнішньополітичного відомства наводить Le Figaro.

При цьому Барро переконаний, що проблему з ядерною програмою Ірану можна вирішити лише дипломатичним шляхом.

"Ядерна програма Ірану становить загрозу існуванню Ізраїлю, для всього регіону та Європи. Військовий шлях не є виходом із ситуації, тільки переговори дозволять надовго врегулювати ядерну програму Ірану", – зазначив він.

Барро додав, що Франція закликає усі сторони до стриманості і до припинення ударів.

"Ми закликаємо Іран не вживати жодних дій, які можуть погіршити ситуацію. Не слід покладатися тільки на силу і бомби, щоб домогтися зміни режиму", – підкрслив він.

Глава МЗС Франції переконаний, що "повалення режиму Хаменеї було б ілюзією".

Як відомо, у ніч на 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, у тому числі – семи стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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