Глава МИД Франции: ядерная программа Ирана – это угроза для Ближнего Востока и Европы
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ядерная программа Ирана представляет угрозу как для Ближнего Востока, в частности для Израиля, так и для Европы.
Как сообщает "Европейская правда", заявление главы французского внешнеполитического ведомства приводит Le Figaro.
При этом Барро убежден, что проблему с ядерной программой Ирана можно решить только дипломатическим путем.
"Ядерная программа Ирана представляет угрозу существованию Израиля, для всего региона и Европы. Военный путь не является выходом из ситуации, только переговоры позволят надолго урегулировать ядерную программу Ирана", – отметил он.
Барро добавил, что Франция призывает все стороны к сдержанности и прекращению ударов.
"Мы призываем Иран не предпринимать никаких действий, которые могут ухудшить ситуацию. Не следует полагаться только на силу и бомбы, чтобы добиться смены режима", – подчеркнул он.
Глава МИД Франции убежден, что "свержение режима Хаменеи было бы иллюзией".
Как известно, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.
Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.
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