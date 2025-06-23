Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ядерная программа Ирана представляет угрозу как для Ближнего Востока, в частности для Израиля, так и для Европы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы французского внешнеполитического ведомства приводит Le Figaro.

При этом Барро убежден, что проблему с ядерной программой Ирана можно решить только дипломатическим путем.

"Ядерная программа Ирана представляет угрозу существованию Израиля, для всего региона и Европы. Военный путь не является выходом из ситуации, только переговоры позволят надолго урегулировать ядерную программу Ирана", – отметил он.

Барро добавил, что Франция призывает все стороны к сдержанности и прекращению ударов.

"Мы призываем Иран не предпринимать никаких действий, которые могут ухудшить ситуацию. Не следует полагаться только на силу и бомбы, чтобы добиться смены режима", – подчеркнул он.

Глава МИД Франции убежден, что "свержение режима Хаменеи было бы иллюзией".

Как известно, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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