США підтвердили, що Трамп все ж полетить на саміт НАТО

Президент США Дональд Трамп відвідає Гаагу для участі у саміті НАТО, зважаючи на досягнуту напередодні домовленість про зростання оборонних витрат.

Про це заявив посол США Метью Вітакер журналістам перед самітом у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Посол, на фоні чуток про невизначеність Трампа щодо участі у саміті, заявив, що це рішення вже ухвалене.

"Лідери всіх 32 країн НАТО зберуться в Гаазі", – запевнив він.

Вітакер заявив, що ключовим результатом саміту стане домовленість про підвищення оборонних витрат. "Дякуючи лідерству Трампа, НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП", – заявив він.

У неділю стало відомо, що в Альянсі подолали опір останньої країни й погодили високі витрати, як вимагав Трамп.

Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.

Про плани на саміт читайте у статті "Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі".