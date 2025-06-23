США подтвердили, что Трамп все же полетит на саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп посетит Гаагу для участия в саммите НАТО, учитывая достигнутую накануне договоренность о росте оборонных расходов.

Об этом заявил посол США Мэтью Уитакер журналистам перед саммитом в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Посол, на фоне слухов о неопределенности Трампа относительно участия в саммите, заявил, что это решение уже принято.

"Лидеры всех 32 стран НАТО соберутся в Гааге", – заверил он.

Уитакер заявил, что ключевым результатом саммита станет договоренность о повышении оборонных расходов. "Благодаря лидерству Трампа, НАТО на пути к принятию исторического решения о повышении оборонных расходов до 5% ВВП", – заявил он.

В воскресенье стало известно, что в Альянсе преодолели сопротивление последней страны и согласовали высокие расходы, как требовал Трамп.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

О планах на саммит читайте в статье "Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге".