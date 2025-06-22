ЗМІ: у НАТО подолали опір останньої країни й погодили високі витрати, як вимагав Трамп

Країни НАТО в неділю ухвалили заяву до майбутнього саміту, в якій визначили мету до 2035 року збільшити щорічні витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП, подолавши заперечення Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили агентства Reuters та DPA.

Заява, за даними джерел, отримала схвалення всіх 32 членів НАТО, але стане офіційною лише після затвердження лідерами, включаючи президента США Дональда Трампа, на саміті в Гаазі в середу, інформує Reuters.

Агентство DPA підтвердило, що союзники держав НАТО досягли згоди щодо запланованих цілей у сфері оборонних витрат за кілька днів до важливого саміту в Гаазі.

Деталі того, як вдалося переконати Іспанію зняти опозицію, не повідомляють.

Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.

У відповідь на це американський президент Трамп заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше надіслав лист генеральному секретареві НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

Консенсус у НАТО щодо підвищення оборонних витрат до 5% ВВП можна вважати перемогою для Дональда Трампа, який місяцями вимагав від союзників зобов'язатись підвищити оборонні витрати до цього показника.