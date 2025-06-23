Зеленський прибув у Лондон: деталі візиту президента

Президент Володимир Зеленський прибув у понеділок в Лондон, де у нього заплановані зустрічі з прем’єр-міністром та королем Великої Британії.

Про це повідомив журналістам речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

За його словами, основна мета візиту – поглиблення оборонної співпраці.

"Під час візиту президент України зустрінеться з королем Чарльзом III, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом", – розповів Никифоров.

Крім того, президент поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

Раніше у понеділок президент Зеленський повідомив, що під час поїздки до Британії обговорить з партнерами посилення захисту та сильні кроки тиску на Росію, щоб вона зупинила війну.

Очікується, що 26 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зеленського також чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі. Водночас президент ще не знає, чи поїде на саміт НАТО.