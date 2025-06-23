Зеленський у понеділок відвідає Британію

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок перебуватиме з візитом у Великій Британії.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Президент говорив про наслідки нічного удару РФ, зокрема про те, що РФ застосувала 352 дрони та 16 ракет.

За попередніми даними, за його словами, була застосована й балістика з Північної Кореї. Він зазначив, що кожному в країнах поруч із Росією, Іраном та Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться.

"Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", – повідомив Зеленський.

На вихідних Зеленський повідомив, що ще не знає, чи поїде на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Очікується, що 26 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зеленського також чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі.