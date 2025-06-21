Зеленський не впевнений, чи поїде на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще не знає, чи поїде на саміт НАТО в Гаазі, що пройде наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, його цитує "Суспільне".

Президент підкреслив, що його поїздка не залежить від того, чи буде на полях саміту зустріч із президентом США Дональдом Трампом. А рішення про те, чи їхати на саміт, глава держави ухвалить напередодні.

"По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді, вирішу напередодні", – сказав президент.

Він розповів, що, безумовно, хоче провести кілька зустрічей, і є відповідні запрошення і від короля, і від прем'єра Нідерландів.

"Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він (прем’єр. – Ред.) запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом. Безумовно", – сказав Зеленський.

Він додав, що є пропозиція тристоронньої зустрічі за участі керівництва НАТО, ЄС і України. Також, за словами президента, на полях саміту НАТО Україна вже має окремо від лідерів заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО та України, а також міністрів оборонної промисловості всіх країн і України.

Саміт НАТО у Гаазі пройде у безпрецедентно скороченому форматі, оскільки у НАТО намагаються організувати зустріч так, щоб вона задовольнила президента США Дональда Трампа. Нещодавно Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді, де у нього мала пройти зустріч із Зеленським.

На тлі все меншої зацікавленості США у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту Зеленського на саміт НАТО.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що отримав запрошення від генсека НАТО Марка Рютте на саміт. У НАТО також підтвердили, що "Україна буде з нами в Гаазі".

Повідомляли, що Зеленський може зустрітись із європейськими лідерами після саміту НАТО.