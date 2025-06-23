Мерц про удари по Ірану: "Немає підстав критикувати те, що зробили США"

Німецький канцлер Фрідріх Мерц у понеділок, 23 червня, виступив на захист лідерів Ізраїлю та США за їх рішення бомбити іранські ядерні об'єкти, попри заклики європейських лідерів до дипломатичних заходів, щоб запобігти ескалації конфлікту.

Його слова цитує Politico, передає "Європейська правда".

Мерц заявив, що у нього немає підстав критикувати те, що Ізраїль розпочав тиждень тому, а також "немає підстав критикувати те, що зробили США минулих вихідних".

"Це не без ризику. Але залишити все як є також не було варіантом", – вважає німецький канцлер.

Мерц виправдав вступ США в конфлікт, заявивши, що він "досить впевнений", що війна не переросте в більш масштабний хаос, але додав, що прогнози робити складно.

Однак, за словами Мерца, серйозним ризиком є можливе закриття Ормузької протоки, яка є критично важливим глобальним транспортним вузлом.

"Якщо за неї будуть вести боротьбу, якщо її закриють, якщо прохід через неї стане занадто небезпечним, то ми можемо зазнати непрямих наслідків цього конфлікту, які ми ще не можемо передбачити", – сказав він.

Однією з причин, через яку США вирішили бомбити іранські ядерні об'єкти, є те, що Тегеран почав вивозити уран зі своїх ядерних об'єктів, сказав він.

"Він [Іран] вивозив певну кількість урану з об'єктів і транспортував його в інші місця. І це, здається, було однією з причин, чому уряд Ізраїлю вирішив розпочати атаку трохи більше тижня тому, а уряд США в суботу ввечері вирішив втрутитися в конфлікт", – додав Мерц.

Як відомо, у ніч на 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, у тому числі – семи стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

23 червня писали, що у Німеччині вважають, що після ударів США по ядерних об’єктах Ірану рівень загрози для американських військових баз на Близькому Сході зріс.

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран.