Мерц об ударах по Ирану: "Нет оснований критиковать то, что сделали США"

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в понедельник, 23 июня, выступил в защиту лидеров Израиля и США за их решение бомбить иранские ядерные объекты, несмотря на призывы европейских лидеров к дипломатическим мерам, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Его слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Мерц заявил, что у него нет оснований критиковать то, что Израиль начал неделю назад, а также "нет оснований критиковать то, что сделали США в минувшие выходные".

"Это не без риска. Но оставить все как есть также не было вариантом", – считает немецкий канцлер.

Мерц оправдал вступление США в конфликт, заявив, что он "достаточно уверен", что война не перерастет в более масштабный хаос, но добавил, что прогнозы делать сложно.

Однако, по словам Мерца, серьезным риском является возможное закрытие Ормузского пролива, который является критически важным глобальным транспортным узлом.

"Если за него будут вести борьбу, если его закроют, если проход через него станет слишком опасным, то мы можем понести косвенные последствия этого конфликта, которые мы еще не можем предвидеть", – сказал он.

Одной из причин, по которой США решили бомбить иранские ядерные объекты, является то, что Тегеран начал вывозить уран со своих ядерных объектов, сказал он.

"Он [Иран] вывозил определенное количество урана с объектов и транспортировал его в другие места. И это, кажется, было одной из причин, почему правительство Израиля решило начать атаку чуть больше недели назад, а правительство США в субботу вечером решило вмешаться в конфликт", – добавил Мерц.

Как известно, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

23 июня писали, что в Германии считают, что после ударов США по ядерным объектам Ирана уровень угрозы для американских военных баз на Ближнем Востоке возрос.

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