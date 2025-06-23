У Німеччині турбуються за американські бази після ударів США по Ірану

У Німеччині вважають, що після ударів США по ядерних об’єктах Ірану рівень загрози для американських військових баз на Близькому Сході зріс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава канцелярії Фрідріха Мерца Торстен Фрай, якого цитує DW.

За словами німецького посадовця, недільна атака США змінила ситуацію з безпекою.

"Абстрактна загроза, без сумніву, зросла після подій останніх годин. Я вважаю, що ми повинні це прийняти і бути готовими до цього", – сказав Фрай.

Він додав, що німецькі силові структури роблять все можливе для захисту американських об'єктів у країні.

Охорона єврейських та ізраїльських установ була посилена після атак Ізраїлю на Іран 13 червня.

"Ми стоїмо на боці США та Ізраїлю", – підкреслив Фрай.

Як відомо, у ніч на 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, у тому числі – семи стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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