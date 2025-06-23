Каллас каже, що зібрала 80% з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас вже має конкретні обіцянки щодо 80% від 2 млн боєприпасів, які мають передати Україні у 2025 році.

Про це Каллас повідомила під час спілкування з журналістами після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах 23 червня у Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Вже 80% від ініціативи Каї Каллас з надання Україні 2 млн боєприпасів протягом 2025 року підкріплені конкретними обіцянками.

"Ми обговорили військову підтримку України, і я рада повідомити, що 80% обіцянок, необхідних для ініціативи щодо двох мільйонів боєприпасів, вже зроблено на цей рік", – сказала Каллас.

Вона зауважила, що тепер "треба зробити ще 20%".

Як повідомляла "Європейська правда", у квітні 2025 головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що зібрала вже третину з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів.

Своєю чергою, у Чехії повідомили, що у рамках так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні поставки Україні до вересня.

Президент Чехії Петр Павел розповів, що чехи вже почали готувати поставки боєприпасів в Україну на 2026 рік.