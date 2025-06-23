Каллас говорит, что собрала 80% из обещанных Украине 2 млн боеприпасов

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас уже имеет конкретные обещания по 80% от 2 млн боеприпасов, которые должны передать Украине в 2025 году.

Об этом Каллас сообщила во время общения с журналистами после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 июня в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Уже 80% от инициативы Каи Каллас по предоставлению Украине 2 млн боеприпасов в течение 2025 года подкреплены конкретными обещаниями.

"Мы обсудили военную поддержку Украины, и я рада сообщить, что 80% обещаний, необходимых для инициативы по двум миллионам боеприпасов, уже сделано на этот год", – сказала Каллас.

Она отметила, что теперь "надо сделать еще 20%".

Как сообщала "Европейская правда", в апреле 2025 года главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что собрала уже треть из обещанных Украине 2 млн боеприпасов.

В свою очередь, в Чехии заявили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украине до сентября.

Президент Чехии Петр Павел рассказал, что чехи уже начали готовить поставки боеприпасов в Украину на 2026 год.