Каллас каже, що зібрала вже третину з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів

Держави-члени Європейського Союзу вже взяли на себе зобов’язання забезпечити для України дві третини з двох мільйонів боєприпасів на суму 5 млрд євро, які становлять частину ініціативи високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас зі збільшення військової підтримки України.

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Каллас заявила, що вже має забезпечення для двох третин її ініціативи щодо двох мільйонів боєприпасів для України.

"Ми бачимо найсмертоносніші атаки в цій війні. Вбивають цивільних. Вже минув місяць, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню, ми не бачимо цього з боку Росії. Очевидно, що нам потрібно більше підтримувати Україну, і я рада бачити, що ми вже маємо дві третини моєї ініціативи щодо боєприпасів", – заявила Каллас.

"Але, звісно, ми повинні робити більше", – додала вона.

Відповідаючи на питання, які наслідки матиме для Росії її атака на цивільних українців минулими вихідними, Каллас сказала, що це питання буде розглядатися міністрами закордонних справ ЄС сьогодні.

"Зараз ми повинні чинити максимальний тиск на Росію, щоб дійсно припинити цю війну. Бо для того, щоб хотіти миру, потрібні двоє. А для того, щоб хотіти війни, потрібен лише один. І ми бачимо, що Росія дійсно хоче війни. Усі, хто хоче, щоб вбивства припинилися, повинні чинити максимальний тиск на Росію", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Нещодавно ЗМІ писали, що у Єврокомісії сподіваються, що до кінця 2025 року кількість переданих Україні боєприпасів завдяки європейським країнам досягне двох мільйонів.

Нагадаємо, у Чехії повідомили, що у рамках так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні поставки Україні до вересня.

Норвегія анонсувала додаткові понад 400 млн євро на артилерійські боєприпаси для України – кошти будуть використані через "чеську ініціативу" та Європейський фонд миру.