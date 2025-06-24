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Польща планує почати ексгумаційні роботи у Львові у другому півріччі

Новини — Вівторок, 24 червня 2025, 09:23 — Христина Бондарєва

Голова Міністерства культури Польщі Ганна Врублевська заявила в понеділок, що ексгумаційні роботи у Львові, на території колишнього села Збоїська, можуть розпочатись у другій половині року. 

Про це повідомило агентство PAP, пише "Європейська правда".

Під час пресконференції Врублевська, серед іншого, розповіла про те, коли можуть розпочатися наступні ексгумаційні роботи в Україні. Вона підкреслила, що на території колишнього села Збоїська вони будуть можливі в другій половині року. 

"Дозвіл на це отримав Інститут національної пам'яті. Саме він, у співпраці з українською стороною, повинен розробити точний план", – зазначила вона.

Крім того, міністерка повідомила, що фонд "Свобода і демократія" готує нову заяву на проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники, що на Тернопільщині.

Польська сторона вже проводила ексгумації там, але вважається, що на території може бути більше останків.

У червні у Мінкульті повідомили, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова).

Польща, своєю чергою, надала Україні дозвіл  на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова. 

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