ЗМІ: на місці ексгумацій на Тернопільщині може бути більше останків поляків

Фонд "Свобода і демократія", який нещодавно завершив ексгумації в Тернопільській області, подасть до влади України ще один запит про проведення робіт у цьому місці.

Про це стало відомо RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Документи з цього питання планують подати до кінця травня.

Під час ексгумації на території колишнього села Пужники було вилучено останки 42 осіб. Ще до початку робіт оцінювалося, що під час трагічних подій 1945 року там загинули від 80 до 120 поляків.

Для початку нових пошуків місця захоронення – навіть якщо воно сусідить з щойно дослідженою ямою – необхідний новий дозвіл.

Пужники – колишнє село, розташоване в сучасній Тернопільській області на заході України. 24 квітня там розпочалися перші ексгумації після скасування українською стороною в листопаді 2024 року заборони на пошуки та ексгумацію останків польських жертв воєн і конфліктів на території України.

8 травня повідомляли, що з поховання в селі Пужники група дослідників витягла всі останки.

У роботах, координованих фондом "Свобода і демократія", брали участь експерти з Поморського медичного університету, організації "Волинські старожитності" та Інституту національної пам'яті Польщі.

Керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу, депутат Павел Коваль заявив, що ексгумації в Пужниках є проривом у відносинах між країнами.