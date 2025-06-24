Польша планирует начать эксгумационные работы во Львове во втором полугодии

Глава Министерства культуры Польши Анна Врублевская заявила в понедельник, что эксгумационные работы во Львове, на территории бывшего села Збоиска, могут начаться во второй половине года.

Об этом сообщило агентство PAP, пишет "Европейская правда".

Во время пресс-конференции Врублевская, среди прочего, рассказала о том, когда могут начаться следующие эксгумационные работы в Украине. Она подчеркнула, что на территории бывшего села Збоиска они будут возможны во второй половине года.

"Разрешение на это получил Институт национальной памяти. Именно он, в сотрудничестве с украинской стороной, должен разработать точный план", – отметила она.

Кроме того, министр сообщила, что фонд "Свобода и демократия" готовит новое заявление на проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Пужники, что в Тернопольской области.

Польская сторона уже проводила эксгумации там, но считается, что на территории может быть больше останков.

В июне в Минкульте сообщили, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне – в пределах Львова).

Польша, в свою очередь, предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова.