Мерц відреагував на оголошення Трампом припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якщо між Ізраїлем та Іраном справді буде досягнуто припинення вогню, це зробить Близький Схід і весь світ безпечнішими.

Про це Мерц написав у вівторок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава німецького уряду відзначив, що він "вітає заклик" американського президента до поетапного припинення вогню.

"Якщо це припинення вогню буде досягнуто після вирішальних військових ударів США по іранських ядерних об’єктах, це стане дуже позитивним розвитком подій. Це зробить Близький Схід і весь світ безпечнішими", – відзначив канцлер Німеччини.

Він закликав "як Іран, так і Ізраїль" дослухатися до цього заклику та подякував Катару та іншим державам регіону за виваженість у ці "драматичні дні та години".

"Разом з американськими та європейськими партнерами ми обговоримо на полях сьогоднішнього саміту НАТО в Гаазі, як можна надалі стабілізувати ситуацію", – повідомив також Мерц.

У ніч на 24 червня Трамп оголосив про домовленість між Ізраїлем та Іраном повністю припинити вогонь, щоб покласти край 12-денній війні.

А вранці у вівторок він повідомив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном почало діяти.

Трамп заявив, що Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до нього з пропозицією про мир між двома країнами.

Його оголошення пролунало через кілька годин після того, як Іран здійснив ракетний удар по американській базі в Катарі. Трамп подякував Ірану за завчасне попередження про плани атаки, у результаті якої ніхто не постраждав.

Ці події стрімко розвивались після того, як у ніч проти 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, зокрема семи стелс-бомбардувальників B2.