Мерц отреагировал на объявление Трампом прекращения огня между Израилем и Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если между Израилем и Ираном действительно будет достигнуто прекращение огня, это сделает Ближний Восток и весь мир более безопасными.

Об этом Мерц написал во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава немецкого правительства отметил, что он "приветствует призыв" американского президента к поэтапному прекращению огня.

"Если это прекращение огня будет достигнуто после решающих военных ударов США по иранским ядерным объектам, это станет очень позитивным развитием событий. Это сделает Ближний Восток и весь мир более безопасными", – отметил канцлер Германии.

Он призвал "как Иран, так и Израиль" прислушаться к этому призыву и поблагодарил Катар и другие государства региона за взвешенность в эти "драматические дни и часы".

"Вместе с американскими и европейскими партнерами мы обсудим на полях сегодняшнего саммита НАТО в Гааге, как можно в дальнейшем стабилизировать ситуацию", – сообщил также Мерц.

В ночь на 24 июня Трамп объявил о договоренности между Израилем и Ираном полностью прекратить огонь, чтобы положить конец 12-дневной войне.

А утром во вторник он сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу.

Трамп заявил, что Израиль и Иран почти одновременно обратились к нему с предложением о мире между двумя странами.

Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре. Трамп поблагодарил Иран за заблаговременное предупреждение о планах атаки, в результате которой никто не пострадал.

Эти события стремительно развивались после того, как в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе семи стелс-бомбардировщиков B2.