Британія закликала Грузію припинити переслідування опозиційних політиків

У Британії закликали грузинську владу припинити переслідування опозиційних політиків, які відмовляються співпрацювати з парламентською слідчою комісією для розслідування "злочинів влади Саакашвілі".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це розмістили один з міністрів та посольство Британії у Грузії в X.

Міністр з питань Європи й Північної Америки та заморських територій Стефен Доті назвав вироки опозиціонерам у Грузії за бойкот парламентської комісії кричущим кроком для "блокування" конкурентів на виборах.

"Грузинська мрія" має припинити спроби придушити голоси незгодних та звільнити усіх політв’язнів", – написав він.

Посольство Британії у Грузії продублювало цей заклик на своїй сторінці грузинською мовою.

საქართველოს ოპოზიციური ლიდერების დაპატიმრება პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ბოიკოტის გამო, უხეში მცდელობაა, აღიკვეთოს პოლიტიკური ოპონენტების არჩევნებში მონაწილეობა.



ქართულმა ოცნებამ უნდა შეწყვიტოს განსხვავებული აზრის ჩახშობა და გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი. https://t.co/uDxQtl9A7L – UK in Georgia (@UKinGeorgia) June 24, 2025

Протягом понеділка 23 червня Тбіліський міський суд оголосив вироки трьом лідерам грузинської опозиції, яким інкримінували відмову співпрацювати з контроверсійною парламентською комісією, засудивши їх до 7-8 місяців ув’язнення.

Зазначена парламентська комісія готує звіт про період президентства Саакашвілі та збирається передати його до Конституційного суду з вимогою визнати політсилу Саакашвілі "Єдиний національний рух" неконституційною.

Раніше Європейський парламент висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з арештами у Грузії, переслідуванням журналістів і нападками влади на демократичні інститути.