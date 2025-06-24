Укр Рус Eng

Британія закликала Грузію припинити переслідування опозиційних політиків

Новини — Вівторок, 24 червня 2025, 11:57 — Марія Ємець

У Британії закликали грузинську владу припинити переслідування опозиційних політиків, які відмовляються співпрацювати з парламентською слідчою комісією для розслідування "злочинів влади Саакашвілі".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це розмістили один з міністрів та посольство Британії у Грузії в X.

Міністр з питань Європи й Північної Америки та заморських територій Стефен Доті назвав вироки опозиціонерам у Грузії за бойкот парламентської комісії кричущим кроком для "блокування" конкурентів на виборах. 

"Грузинська мрія" має припинити спроби придушити голоси незгодних та звільнити усіх політв’язнів", – написав він.  

Посольство Британії у Грузії продублювало цей заклик на своїй сторінці грузинською мовою. 

Протягом понеділка 23 червня Тбіліський міський суд оголосив вироки трьом лідерам грузинської опозиції, яким інкримінували відмову співпрацювати з контроверсійною парламентською комісією, засудивши їх до 7-8 місяців ув’язнення.

Зазначена парламентська комісія готує звіт про період президентства Саакашвілі та збирається передати його до Конституційного суду з вимогою визнати політсилу Саакашвілі "Єдиний національний рух" неконституційною.

Раніше Європейський парламент висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з арештами у Грузії, переслідуванням журналістів і нападками влади на демократичні інститути.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Грузія
Реклама: