Британія закликала Грузію припинити переслідування опозиційних політиків
У Британії закликали грузинську владу припинити переслідування опозиційних політиків, які відмовляються співпрацювати з парламентською слідчою комісією для розслідування "злочинів влади Саакашвілі".
Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це розмістили один з міністрів та посольство Британії у Грузії в X.
Міністр з питань Європи й Північної Америки та заморських територій Стефен Доті назвав вироки опозиціонерам у Грузії за бойкот парламентської комісії кричущим кроком для "блокування" конкурентів на виборах.
"Грузинська мрія" має припинити спроби придушити голоси незгодних та звільнити усіх політв’язнів", – написав він.
Посольство Британії у Грузії продублювало цей заклик на своїй сторінці грузинською мовою.
საქართველოს ოპოზიციური ლიდერების დაპატიმრება პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ბოიკოტის გამო, უხეში მცდელობაა, აღიკვეთოს პოლიტიკური ოპონენტების არჩევნებში მონაწილეობა.– UK in Georgia (@UKinGeorgia) June 24, 2025
ქართულმა ოცნებამ უნდა შეწყვიტოს განსხვავებული აზრის ჩახშობა და გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი. https://t.co/uDxQtl9A7L
Протягом понеділка 23 червня Тбіліський міський суд оголосив вироки трьом лідерам грузинської опозиції, яким інкримінували відмову співпрацювати з контроверсійною парламентською комісією, засудивши їх до 7-8 місяців ув’язнення.
Зазначена парламентська комісія готує звіт про період президентства Саакашвілі та збирається передати його до Конституційного суду з вимогою визнати політсилу Саакашвілі "Єдиний національний рух" неконституційною.
Раніше Європейський парламент висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з арештами у Грузії, переслідуванням журналістів і нападками влади на демократичні інститути.