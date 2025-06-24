Укр Рус Eng

Британия призвала Грузию прекратить преследование оппозиционных политиков

Новости — Вторник, 24 июня 2025, 11:57 — Мария Емец

В Британии призвали грузинские власти прекратить преследование оппозиционных политиков, которые отказываются сотрудничать с парламентской следственной комиссией для расследования "преступлений власти Саакашвили".

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом разместили один из министров и посольство Великобритании в Грузии в X.

Министр по вопросам Европы и Северной Америки и заморских территорий Стефен Доти назвал приговоры оппозиционерам в Грузии за бойкот парламентской комиссии вопиющим шагом для "блокирования" конкурентов на выборах.

"Грузинская мечта" должна прекратить попытки подавить голоса несогласных и освободить всех политзаключенных", – написал он.

Посольство Великобритании в Грузии продублировало этот призыв на своей странице на грузинском языке. 

В понедельник 23 июня Тбилисский городской суд огласил приговоры трем лидерам грузинской оппозиции, которым инкриминировали отказ сотрудничать с контроверсионной парламентской комиссией, приговорив их к 7-8 месяцам заключения.

Указанная парламентская комиссия готовит отчет о периоде президентства Михеила Саакашвили и собирается передать его в Конституционный суд с требованием признать политсилу Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.

Ранее Европейский парламент выразил глубокую обеспокоенность в связи с арестами в Грузии, преследованием журналистов и нападками властей на демократические институты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Грузия
Реклама: