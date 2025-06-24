Британия призвала Грузию прекратить преследование оппозиционных политиков

В Британии призвали грузинские власти прекратить преследование оппозиционных политиков, которые отказываются сотрудничать с парламентской следственной комиссией для расследования "преступлений власти Саакашвили".

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом разместили один из министров и посольство Великобритании в Грузии в X.

Министр по вопросам Европы и Северной Америки и заморских территорий Стефен Доти назвал приговоры оппозиционерам в Грузии за бойкот парламентской комиссии вопиющим шагом для "блокирования" конкурентов на выборах.

"Грузинская мечта" должна прекратить попытки подавить голоса несогласных и освободить всех политзаключенных", – написал он.

Посольство Великобритании в Грузии продублировало этот призыв на своей странице на грузинском языке.

საქართველოს ოპოზიციური ლიდერების დაპატიმრება პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ბოიკოტის გამო, უხეში მცდელობაა, აღიკვეთოს პოლიტიკური ოპონენტების არჩევნებში მონაწილეობა.



ქართულმა ოცნებამ უნდა შეწყვიტოს განსხვავებული აზრის ჩახშობა და გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი. https://t.co/uDxQtl9A7L – UK in Georgia (@UKinGeorgia) June 24, 2025

В понедельник 23 июня Тбилисский городской суд огласил приговоры трем лидерам грузинской оппозиции, которым инкриминировали отказ сотрудничать с контроверсионной парламентской комиссией, приговорив их к 7-8 месяцам заключения.

Указанная парламентская комиссия готовит отчет о периоде президентства Михеила Саакашвили и собирается передать его в Конституционный суд с требованием признать политсилу Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.

Ранее Европейский парламент выразил глубокую обеспокоенность в связи с арестами в Грузии, преследованием журналистов и нападками властей на демократические институты.