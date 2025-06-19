Європарламент засудив репресії проти журналістів і громадянського суспільства в Грузії

Європейський парламент висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з арештами у Грузії, переслідуванням журналістів і нападками влади на демократичні інститути.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у схваленій у четвер резолюції.

У затвердженому документі євродепутати вимагають негайного та безумовного звільнення грузинської журналістки Мзії Амаглобелі, назвавши її арешт політично вмотивованим.

У документі різко засуджується системна атака режиму "Грузинської мрії" на демократичні інституції, політичну опозицію, незалежні медіа, громадянське суспільство та незалежність судової гілки влади.

Євродепутати закликають до проведення незалежних розслідувань та вимагають від влади негайних дій для гарантування безпеки журналістів.

Парламент також закликав звільнити всіх політичних в’язнів, включно з активістами, лідерами опозиції та колишнім президентом Грузії Михеїлом Саакашвілі.

У резолюції депутати вимагають скасування репресивних законів, відновлення демократії та забезпечення повної свободи медіа й громадянських свобод.

ЄС, наголошують парламентарі, має посилити підтримку грузинського громадянського суспільства, одночасно вживаючи санкцій проти посадовців, відповідальних за демократичний відкат у країні.

Окрему тривогу в Європарламенті викликала нова хвиля атак на неурядові організації в Грузії, яка ставить під загрозу діяльність низки незалежних структур.

Резолюцію підтримали 324 депутати, 25 висловилися проти, 87 – утрималися.

Нагадаємо, наприкінці травня міський суд Тбілісі ухвалив рішення про арешт одного з лідерів опозиції Ніки Мелії.

Арешт Мелії настав слідом за аналогічними переслідуваннями інших опозиціонерів – його партнера по "Коаліції за зміни" Зураба Джапарідзе і колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі.

Затримані опозиціонери стали одними з лідерів антиурядових протестів, які почалось восени 2024 року після заяви "Грузинської мрії" про паузу в євроінтеграції.

Ці протести супроводжувались жорсткими діями силовиків і посиленням тиску влади на громадянське суспільство.