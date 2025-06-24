Чому саміт НАТО стане особливим і чи чекати звідти Україні хороших новин

За кілька годин у Гаазі офіційно розпочнеться саміт Північноатлантичного альянсу.

Це перша зустріч лідерів держав-членів НАТО за нової каденції президента США Дональда Трампа.

Про деталі організації саміту, головну його тему і те, чи чекати Україні з Нідерландів добрих новин, читайте в репортаж редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал. Далі – стислий його виклад.

Нідерланди – це одна з держав держав-засновниць НАТО, але вона досі ще ніколи не приймала саміти блоку.

В уряді Нідерландів поставилися до безпеки лідерів блоку із загостреною відповідальністю. Достатньо згадати, що за офіційними даними, до заходів у рамках саміту буде залучено більше половини складу поліції країни, 27 тисяч поліцейських.

Не всі нідерландці підтримують таку масштабність підготовки.

Навіть охоронці, що перевіряли журналістів на вході до периметра саміту, не втримувалися від скарг з цього приводу.

"Ви знаєте, що це найдорожча безпека в історії самітів НАТО", – завів розмову один з них і, обвівши поглядом техніку, встановлену для перевірки, додав – "це коштувало 200 мільйонів євро!".

Уряд країни визнав, що саміт коштував бюджету 183,4 млн євро, майже удвічі більше, ніж планувалося від початку.

А дійсно вірусним стало порівняння, яке навело видання AD: "Одна хвилина саміту коштує понад мільйон євро, це найдорожча зустріч в історії".

Головною темою переговорів країн НАТО на шляху до саміту стало фінансування оборонних витрат.

Трамп публічно виступив з вимогою збільшити частку витрат на оборону до 5% ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте у переговорах з США виторгував певне послаблення – зійшлися на показнику 3,5% ВВП, і ще 1,5% перенесли у категорію "м'якої безпеки", куди можна зараховувати невійськові інфраструктурні проєкти.

Також США пішли на поступки щодо строків зростання.

Лише Іспанія до останнього не давала згоду навіть на "пом'якшене" зростання оборонних витрат, загрожуючи зірвати саміт як такий.

Тут зійшлися одночасно кілька причин: географія (не надто переймаються російською загрозою), економіка, ідеологія (ліві партії завжди схильні до пацифізму) і ключове – внутрішня політика (прем'єр, становище якого останнім часом особливо хитке, має бути особливо обережним).

Джерела "ЄП" стверджували, що зустріч лідерів у цілому опинилася на межі провалу, а президент США почав надсилати сигнали, що може й не приїхати.

Та 22 червня генсек Рютте надіслав прем’єру Іспанії лист із письмовими гарантіями про те, що Іспанія після саміту отримає "необхідну гнучкість".

Педро Санчес невідкладно опублікував цей лист, подавши його як свою перемогу. Це розблокувало саміт: Іспанія підтвердила, що не ветуватиме спільне рішення.

Але цей прецедент насправді не зняв суперечку, але лише відклав її.

Наразі вже дві держави, Бельгія та Словаччина, зробили заяви зі змістом "ей, а ми? ми не гірші за Іспанію, теж заслуговуємо на гнучкість!".

На контрасті до непростих взаємин між членами НАТО можна констатувати, що для України за підсумками саміту в Гаазі очікуються лише позитивні новини.

Рішення НАТО напряму передбачить та заохотить фінансування ЗСУ. Та ще важливішими є заяви про рух України до вступу в НАТО. За словами генсека, "незворотний шлях України до членства" продовжиться після саміту з Трампом.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал.