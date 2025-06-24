Почему саммит НАТО станет особенным и ждать ли оттуда Украине хороших новостей

Через несколько часов в Гааге официально начнется саммит Североатлантического альянса.

Это первая встреча лидеров государств-членов НАТО при новой каденции президента США Дональда Трампа.

О деталях организации саммита, главной его теме и том, ждать ли Украине из Нидерландов хороших новостей, читайте в репортаж редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, который объединит успех и провал. Далее – краткое его изложение.

Нидерланды – это одно из государств государств-основателей НАТО, но оно до сих пор еще никогда не принимало саммиты блока.

В правительстве Нидерландов отнеслись к безопасности лидеров блока с обостренной ответственностью. Достаточно вспомнить, что по официальным данным, к мероприятиям в рамках саммита будет привлечено более половины состава полиции страны, 27 тысяч полицейских.

Не все нидерландцы поддерживают такую масштабность подготовки.

Даже охранники, проверявшие журналистов на входе в периметр саммита, не удерживались от жалоб по этому поводу.

"Вы знаете, что это самая дорогая безопасность в истории саммитов НАТО", – завел разговор один из них и, обведя взглядом технику, установленную для проверки, добавил – "это стоило 200 миллионов евро!".

Правительство страны признало, что саммит стоил бюджету 183,4 млн евро, почти вдвое больше, чем планировалось изначально.

А действительно вирусным стало сравнение, которое привело издание AD: "Одна минута саммита стоит более миллиона евро, это самая дорогая встреча в истории".

Главной темой переговоров стран НАТО на пути к саммиту стало финансирование оборонных расходов.

Трамп публично выступил с требованием увеличить долю расходов на оборону до 5% ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте в переговорах с США выторговал определенное послабление – сошлись на показателе 3,5% ВВП, и еще 1,5% перенесли в категорию "мягкой безопасности", куда можно зачислять невоенные инфраструктурные проекты.

Также США пошли на уступки относительно сроков роста.

Только Испания до последнего не давала согласие даже на "смягченный" рост оборонных расходов, угрожая сорвать саммит как таковой.

Здесь сошлись одновременно несколько причин: география (не слишком озабочены российской угрозой), экономика, идеология (левые партии всегда склонны к пацифизму) и ключевое – внутренняя политика (премьер, положение которого в последнее время особенно шаткое, должен быть особенно осторожным).

Источники "ЕП" утверждали, что встреча лидеров в целом оказалась на грани провала, а президент США начал посылать сигналы, что может и не приехать.

Но 22 июня генсек Рютте направил премьеру Испании письмо с письменными гарантиями о том, что Испания после саммита получит "необходимую гибкость".

Педро Санчес безотлагательно опубликовал это письмо, подав его как свою победу. Это разблокировало саммит: Испания подтвердила, что не будет ветировать совместное решение.

Но этот прецедент на самом деле не снял спор, но лишь отложил его.

Сейчас уже два государства, Бельгия и Словакия, сделали заявления со смыслом "а мы? мы не хуже Испании, тоже заслуживаем гибкости!".

На контрасте с непростыми взаимоотношениями между членами НАТО можно констатировать, что для Украины по итогам саммита в Гааге ожидаются только положительные новости.

Решение НАТО напрямую предусмотрит и поощрит финансирование ВСУ. Но еще важнее заявления о движении Украины к вступлению в НАТО. По словам генсека, "необратимый путь Украины к членству" продолжится после саммита с Трампом.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, который объединит успех и провал.