Генсек: незворотний шлях до членства в НАТО продовжиться після саміту з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наполягає, що саміт, який відбудеться цього тижня, не змінить норми про незворотність шляху України до вступу в Альянс.

Про це він заявив на пресконференції перед початком саміту у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи протиправні дії Росії, яка продовжує війну з Україною, а також засудивши останні удари РФ по Україні, Марк Рютте нагадав, що саме неспровокована агресія Росії переконала багатьох членів Альянсу у необхідності членства України в НАТО.

"Минулого року (на саміті НАТО -ЄП) у Вашингтоні союзники погодилися, що Україна перебуває на незворотному шляху до НАТО", – нагадав він.

Генсек також підкреслив, що за домовленістю союзників ця норма лишиться чинною і після гаазького саміту, який стане першим після минулорічної перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

"Це (положення про незворотність членства України в НАТО) залишається правдою і зараз, і це також буде коректним у четвер, після завершення саміту", – заявив генеральний секретар.

Як повідомлялося, Рютте заявив, що НАТО цього року вже виділив на допомогу Україні 35 млрд євро, що перевершило показники минулого року.

Генсек НАТО оголосив, що Альянс вважає Росію своєю головною загрозою.

Про плани на саміт читайте у статті "Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі".