Фіцо: Словаччина сама вирішуватиме темпи збільшення оборонних витрат

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна має залишити за собою право вирішувати, як швидко збільшувати видатки на досягнення нових цілей НАТО на 2035 рік, а будь-яке збільшення видатків у наступному році буде спрямовано на проєкти подвійного призначення, такі як дороги та лікарні.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Фіцо згадав про заперечення Іспанії щодо мети НАТО щодо оборонних витрат, яку лідери Альянсу мають затвердити цього тижня.

"У найближчі роки Словаччина має інші пріоритети, ніж озброєння, в умовах оздоровлення державного бюджету та наздоганяння середнього рівня життя в ЄС", – заявив Фіцо.

Він наголосив, що Словаччина, подібно до Іспанії, "повинна зберегти суверенне право вирішувати, в якому темпі і в якій структурі вона готова збільшити бюджет Міністерства оборони з метою досягнення мети НАТО до 2035 року".

Окрім цього, він знову порушив питання членства в НАТО.

"Словаччина є членом НАТО і має вирішити, чи дотримуватиметься зобов'язань, пов'язаних з членством, чи в майбутньому обере інше рішення", – додав Фіцо.

Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.

У відповідь на це американський президент Дональд Трамп заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше надіслав лист генеральному секретарю НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

А 23 червня Санчес опублікував відповідь Рютте на свій лист, в якому він закликав розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

У листі зазначено, що угода, яка буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО, "надасть Іспанії гнучкість у визначенні власного суверенного шляху" для досягнення цільового рівня витрат на оборону, а також у поданні власних річних планів.