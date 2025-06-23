Бельгія хоче від НАТО "максимальної гнучкості" щодо оборонних витрат

У Бельгії кажуть, що будуть домагатися від НАТО "максимальної гнучкості" щодо цільових показників збільшення витрат на оборону, які повинні бути узгоджені на саміті цього тижня.

Про це заявив глава бельгійського МЗС Максим Прево, якого цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, хоча Бельгія і має продемонструвати "готовність повернутися в стрій" після багатьох років недофінансування оборони, мета НАТО у 5% від ВВП виходить за рамки її "бюджетних можливостей".

"Можливо, ми не зробили цього за допомогою гучних заяв, як Іспанія, але я можу запевнити вас, що протягом декількох тижнів наші дипломати наполегливо працювали над тим, щоб отримати механізми гнучкості... які могли б допомогти полегшити тягар бельгійських зусиль", – сказав він.

Як наголосив Прево, "ми просимо максимальної гнучкості".

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше надіслав лист генеральному секретарю НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

Після цього американський президент Дональд Трамп заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

ЗМІ напередодні повідомили, що країни НАТО ухвалили заяву до майбутнього саміту, в якій визначили мету до 2035 року збільшити щорічні витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП, подолавши заперечення Іспанії.

Про плани на саміт читайте у статті "Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі".