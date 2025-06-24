Кандидат на командувача сил НАТО в Європі вважає хуситів "постійною" проблемою для США

Генерал-лейтенант ВПС США Алексус Гринкевич заявив, що рух хуситів у Ємені, підтримуваний Іраном, ймовірно, залишатиметься постійною проблемою для США в майбутньому.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

На думку Гринкевича, навіть після того, як минулого місяця Вашингтон та хусити досягли угоди про припинення американської повітряної кампанії проти цього угруповання – воно все одно буде постійною проблемою для США в майбутньому.

"Хусити, швидше за все, залишатимуться проблемою, з якою нам доведеться мати справу ще не раз у майбутньому", – сказав він.

Звернемо увагу, на початку червня Трамп номінував Гринкевича новим верховним головнокомандувачем Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі.

Минулого місяця президент Дональд Трамп оголосив, що США припинять бомбардування хуситів, які вели вогонь по американських військових кораблях та комерційних суднах біля берегів Ємену.

Своєю чергою, угруповання, заявивши про підтримку палестинців під час ізраїльської військової операції в Газі, припинило обстріли американських кораблів у межах цієї угоди.