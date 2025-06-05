США підтвердили призначення нового командувача сил НАТО в Європі

Президент США Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Алексуса Гринкевича новим верховним головнокомандувачем Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявили в Пентагоні.

У Міноборони США кажуть, що призначення Гринкевича новим топкомандувачем сил НАТО в Європі погодили як адміністрація Трампа, так і члени Альянсу.

Фото: Air&Space Forces Magazine

Нині Алексус Гринкевич обіймає посаду керівника директорату оперативного управління Об'єднаного комітету начальників штабів, округ Колумбія.

Паралельно з посадою верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі Гринкевич буде командувачем Європейського командування Збройних сил США, додали в Пентагоні.

Посаду SACEUR, який контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал.

Досі ним був генерал Крістофер Каволі, призначений у липні 2022 року.

Рішення про призначення Гринкевича, ймовірно, стане тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі побоювань про швидкий відхід США від безпеки в Європі.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США обговорювала можливе скорочення військової присутності в Європі, де сьогодні дислокується близько 80 тисяч американських військовослужбовців.

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