Кандидат на командующего силами НАТО в Европе считает хуситов "постоянной" проблемой для США

Генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что движение хуситов в Йемене, поддерживаемое Ираном, вероятно, останется постоянной проблемой для США в будущем.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По мнению Гринкевича, даже после того, как в прошлом месяце Вашингтон и хуситы достигли соглашения о прекращении американской воздушной кампании против этого группировки, она все равно будет постоянной проблемой для США в будущем.

"Хуситы, скорее всего, останутся проблемой, с которой нам придется иметь дело еще не раз в будущем", – сказал он.

Напомним, в начале июня Трамп назначил Гринкевича новым верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе.

В прошлом месяце президент Дональд Трамп объявил, что США прекратят бомбардировки хуситов, которые вели огонь по американским военным кораблям и коммерческим судам у берегов Йемена.

В свою очередь, группировка, заявив о поддержке палестинцев во время израильской военной операции в Газе, прекратила обстрелы американских кораблей в рамках этого соглашения.