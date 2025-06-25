У Греції взяли під варту іноземця, підозрюваного у шпигунстві за військовою базою

Суд у Греції постановив узяти під варту 26-річного громадянина Азербайджану, затриманого за звинуваченням у шпигунстві, після тригодинного допиту слідчими органами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Чоловік під час допиту наполягав, що перебував на Криті, де його й затримали, як турист. Водночас він не зміг пояснити, чому зробив велику кількість фотографій, на яких зображені бойові кораблі та військово-морська база Суда.

Зараз слідство зосереджене на тому, чи є 26-річний азербайджанець частиною шпигунської мережі і чи пов'язаний він зі своїм 40-річним співвітчизником, раніше заарештованим за шпигунство на Кіпрі.

Згідно з даними слідства, затриманий прибув до Греції 18 червня з польським дозволом на проживання і забронював номер у готелі, попросивши номер з видом на затоку Суда.

Під час затримання чоловіка в неділю в його готельному номері знайшли та вилучили ноутбук, його мобільний телефон, фотоапарат і USB-накопичувач з понад 5000 фотографій переважно військових кораблів, що входили і виходили з Суди.

На ноутбуці 26-річний азербайджанець мав встановлене спеціальне програмне забезпечення для шифрування, а фотографії були надіслані невідомому адресату.

Нагадаємо, у травні в Греції за підозрою в шпигунстві на користь РФ затримали етнічного грузина.