В Греции взяли под стражу иностранца, подозреваемого в шпионаже за военной базой

Суд в Греции постановил взять под стражу 26-летнего гражданина Азербайджана, задержанного по обвинению в шпионаже, после трехчасового допроса следственными органами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Мужчина во время допроса настаивал, что находился на Крите, где его и задержали, как турист. В то же время он не смог объяснить, почему сделал большое количество фотографий, на которых изображены боевые корабли и военно-морская база Суда.

Сейчас следствие сосредоточено на том, является ли 26-летний азербайджанец частью шпионской сети и связан ли он со своим 40-летним соотечественником, ранее арестованным за шпионаж на Кипре.

Согласно данным следствия, задержанный прибыл в Грецию 18 июня с польским видом на жительство и забронировал номер в отеле, попросив номер с видом на залив Суда.

Во время задержания мужчины в воскресенье в его гостиничном номере были найдены и изъяты ноутбук, его мобильный телефон, фотоаппарат и USB-накопитель с более чем 5000 фотографий преимущественно военных кораблей, входивших и выходивших из Суды.

На ноутбуке 26-летнего азербайджанца было установлено специальное программное обеспечение для шифрования, а фотографии были отправлены неизвестному адресату.

Напомним, в мае в Греции по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержали этнического грузина.