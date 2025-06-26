ЗМІ: у Трампа обмежать обіг інформації після витоку про наслідки ударів по Ірану

Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом після витоку внутрішньої оцінки в ЗМІ.

Про це Axios повідомили четверо обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Витік попередньої оцінки збитків від бойових дій, підготовленої Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США, викликав обурення Трампа і американських посадовців, які заявили, що вона була неповною і що її оприлюднення мало на меті підірвати твердження Трампа про те, що іранські ядерні об'єкти були "знищені".

"Ми оголошуємо війну викривачам", – заявив посадовець Білого дому.

Він зазначив, що Федеральне бюро розслідувань розслідує витік інформації.

"Розвідувальне співтовариство намагається з'ясувати, як посилити свої процеси, щоб уникнути витоку в ЗМІ частин розвідувальної інформації, що має низький рівень достовірності", – сказав він.

Співрозмовники в адміністрації Трампа стверджують, що планують обмежити публікації в CAPNET, системі, яку адміністрація використовує для обміну секретною інформацією з Конгресом.

За їхніми словами, "Оцінка бойових втрат" Агентства військової розвідки (DIA) була розміщена у CAPNET пізно ввечері у понеділок, 23 червня, а вже наступного дня фрагменти звіту з’явилися у CNN та The New York Times.

Демократи в Конгресі вже були обурені тим, що адміністрація відмовилася проінформувати деяких членів перед бомбардуваннями. Відтак плани Білого дому щодо подальшого обмеження обміну секретною інформацією, ймовірно, викличуть нову хвилю критики.

Однак посадовці адміністрації Трампа залишаються байдужими.

"Зрозумійте самі: майже відразу після того, як ми розмістили інформацію на CAPNET, вона просочилася. Немає сенсу робити це знову", – додав один із співрозмовників.

Зазначимо, 25 червня державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки.

Того ж дня ввечері директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф підтвердив, що американський удар по іранських ядерних об’єктах завдав їм серйозних пошкоджень.