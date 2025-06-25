Пентагон розслідує потенційний витік даних щодо удару США по Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки.

Про це він заявив на полях саміту НАТО у середу, 25 червня, передає Politico, пише "Європейська правда".

Така заява Гегсета прозвучала на тлі інформації щодо потенційного витоку даних Агентства військової розвідки США, в якому оцінюється, що пошкодження іранських ядерних об'єктів в результаті авіаударів США не завдали істотної шкоди ядерній програмі Тегерана.

"Ми зараз проводимо розслідування витоку інформації разом з ФБР, оскільки ця інформація призначена для внутрішнього використання, для оцінки бойових збитків", – заявив міністр оборони США.

Він зазначив, що повідомлення в пресі, в яких детально викладено висновки, мають на меті "представити це в негативному світлі, щоб дискредитувати президента, хоча це був надзвичайний успіх".

Гегсет не надав подробиць розслідування, але підтвердив секретну оцінку розвідки та її висновки, сказавши, що вони є "малодостовірними".

"Збитки, завдані об'єктам, були від помірних до серйозних, і ми вважаємо, що, швидше за все, серйозні і руйнівні", – сказав він.

Державний секретар США Марко Рубіо також заперечив такі заяви ЗМІ. Він наголосив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

Зазначимо, після того, як ЗМІ публікували інформацію щодо розвідданих про удар по Ірану – американський президент Дональд Трамп накинувся на них за це.

Спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав оприлюднення розвідінформації про удар США по Ірану "зрадницьким".

А пізніше американський президент порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни.